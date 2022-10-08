Son dakika haberi: Engelliyi döverek öldürmekle suçlanan baba-oğlun beraatine itiraza ret

ANTALYA'da, yüzde 90 engelli Mümin Kara'yı (58) darbedip, öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan N.Y. (45) ile oğlu A.Y. (21) hakkındaki beraat kararlarına yapılan istinaf başvurusu reddedildi. Kara ailesi, N.Y. ile A.Y.'nin beraat kararlarının iptali için Yargıtay'a başvuracaklarını söyledi.

Kepez ilçesinde, geçen yıl 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara, evlerinin yanındaki işletme sahibi N.Y. ve oğlu A.Y. ile park nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle N.Y. ile oğlu A.Y., Mümin Kara'yı darbetti. Kara, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı; eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu, gözaltına alınırken, Mümin Kara da Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kara, hem engeli olan sağ bacağı hem de kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Kara, yoğun bakıma alındı. Mümin Kara, geçen yıl 28 Şubat'ta, hastanede hayatını kaybetti.