Son dakika haberi: ENİS BERBEROĞLU KARARININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden yargılanma yer olmadığına ilişkin kararının detayları ortaya çıktı. Mahkeme kararında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Berberoğlu ile ilgili "yeniden yargılama ve durma" kararının "yerindelik denetimi" kapsamında olduğu değerlendirmesi yaptı. Mahkeme AYM'nin böyle bir yetkisi olmadığı görüşüyle, yeniden yargılama ve durma kararı verilmesine yer olmadığına, hükmün aynen ifasına oy birliğiyle karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılamasına yer olmadığına ilişkin karar verdi. DHA muhabiri kararın detaylarına ulaştı. Buna göre Mahkeme, AYM'nin "yol gösterme" değil, "yerindelik denetimi" yaptığı, böyle bir yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle yeniden yargılama ve durma kararı verilmesine yer olmadığına, hükmün aynen ifasına oy birliğiyle karar verdi.

"AYM YERİNDELİK DENETİMİ YAPAMAZ"Mahkeme, 6126 Sayılı "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki" Kanunun 50 fıkra 1-son cümlesinde "yerindelik denetimi" yapma yetkisinin bulunmadığını belirttiği kararında şu değerlendirmeyi yaptı: "AYM'nin hak ihlali talebindeki görevi mevcut yargılama dosyasındaki ihlali tespit etmek ve daha sonra ihlalin nasıl kaldırılacağı ya da durdurulacağı konusunda mahkemeye yol göstermektir. AYM tarafından başvurucu hakkında seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verilmekle birlikte, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama ve mahkememizce durma kararı verilmesi gerektiğine dair yol gösterme işlemi yapılmıştır. 6216 sayılı Yasa'nın 50 fıkra 1-son cümlesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, AYM ihlal kararından sonra hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamayacaktır."

"AYM KARARI MAHKEMEMİZ GÖREV VE YETKİ ALANINA MÜDAHALEDİR"AYM'nin bu kararıyla Mahkemeye müdahale ettiği değerlendirilmesi yapılarak, şöyle denildi: "Bu kapsamda incelendiğinde; başvurucu hakkında daha önceden verilmiş olan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararıyla kesinleşen hapis cezasına ilişkin başvurucunun hak ihlali tespit ettikten sonra, yerindelik denetimi yapacak şekilde, yeniden yargılama ve hemen durma kararı verilmesi, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş karara müdahaledir."

"YOL GÖSTERME DEĞİL YERİNDELİK DENETİMİ"

Temyiz aşamasında sanık avukatlarının yargılamanın durması talebinde bulunduğu ancak reddedildiği hatırlatılan kararda "Sanık avukatları tarafından daha önceden yargılamanın ve infazın durması talepleri temyiz aşamasında incelenmiş olup, bu taleplerin reddine karar verilmiştir. Yeniden AYM tarafından bu talepler hakkında yerindelik denetimi oluşturacak şekilde yeniden yargılama ve durma kararı verilmesine ilişkin mahkememize yol gösterme kararı, yerindelik denetimi kapsamındadır" denildi. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri ile ilgili kanunun ilgili maddesinde, AYM'nin yerindelik denetimi yapma yetkisi bulunmadığı belirtilen kararda "AYM vermiş olduğu kararda hak ihlali tespitinden sonra, yeniden yargılama ve durma kararı verilmesine dair yapmış olduğu yol gösterme işlemi de, yerindelik denetimi yapma kapsamında kaldığı anlaşılmıştır" denildi.

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