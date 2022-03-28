Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş

28.03.2022 09:41
Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş

Bir son dakika haberine göre Adana'da eniştesi tarafından sokak ortasında vurulan polis memurunun ablasının hayatını kurtardığı öne sürüldü.

Adana'da eniştesi tarafından sokak ortasında vurulan polis memurunun ablasının hayatını kurtardığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Mart günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ramazan U. eniştesi polis memuru Ramazan Y.'yi sokak ortasında tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. İddiaya göre, Ramazan U., Ümmü U. ile evlendikten sonra eşine sürekli şiddet uyguladığı için kadın boşanma kararı aldı. 2 çocuğunu da alan genç kadın polis memuru kardeşi Ramazan Y.'ye sığındı. Polisi memurunun vurulduğu günde aileyi takip eden Ramazan U. iki çocuğunu kaçırıp eşini de öldürmek istedi ancak buna polis memuru engel oldu. Bu nedenle daha sonra çocuklarını alan zanlı polis memurunu da sokak ortasında vurduğu öne sürüldü. Firari zanlı şimdi her yerde aranıyor. - ADANA

Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş
Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş

YORUMLAR
500
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Polis Memuru, Seyhan, Adana, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:50:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement