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Eniştesinin öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi" - Son Dakika

Eniştesinin öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi"

09.12.2021 15:30

Eniştesinin öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi" Babalarını öldüren dayılarından şikayetçi olmadılar Kocaeli'de ablasıyla tartışan 52 yaşındaki eniştesini silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eniştesinin öldüren zanlı: "Eniştemle aram çok iyiydi"

Babalarını öldüren dayılarından şikayetçi olmadılar

KOCAELİ - Kocaeli'de ablasıyla tartışan 52 yaşındaki eniştesini silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen şahsın çocukları dayılarından şikayetçi olmazken, tutuklu sanık ise "Eniştemle aram çok iyiydi, aramızda çıkan arbede sırasında tabanca ateş aldı" diyerek kendini savundu.

Olay, 19 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü Esra isimli kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş ve Necmi Akgüneş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Ö. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Ö., cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş'e ateş etti. Tedavi altına alınan Akgüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirirken, Mehmet Emin Ö. ve ablası Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abla Ayşe Akgüneş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çiftin çocukları dayılarından şikayetçi olmadı

'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Emin Ö., Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Emin Ö., taraf avukatları, çiftin çocukları O. Akgüneş, N.F. Akgüneş ve tanıklar katıldı. Ayşe Akgüneş ise hastalığı sebebiyle duruşmaya katılamadı. Söz hakkı verilen çiftin çocukları, "Babamın ile dayımın arası çok iyiydi" diyerek, sanıktan şikayetçi olmadı.

Savunmasını yapan Mehmet Emin Ö. ise din görevlisi olduğunu belirterek, maktül eniştesi ile arasının çok iyi olduğunu söyledi. Ablası ile eniştesi Necmi Akgüneş'in 30 yılı aşkındır evli olduğunu ifade eden Mehmet Emin Ö., savunmasına şöyle devam etti:

"Ancak eniştem son aylarda evle olan alakasını kesmişti. Necmi eniştemle ablam Ayşe boşanma aşamasındalardı. Olay tarihinde Ayşe ablam beni arayarak eşinin dağ evinde bir kadınla olduğunu, kendisini oraya götürmemi istedi. 'Neden?' diye sorduğumda ise boşanmaya delil olması sebebiyle baskın yapmak ve fotoğraf çekmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmedim ve ablamı dağ evine götürmedim. 'Ben başımın çaresine bakarım' deyip telefonu kapattı. Bir sorun oluşmaması adına eniştemi arayarak, ablamın onun bir kadınla olduğunu bildiğini ve oraya gelmek istediğini söyledim. Sonrasında eniştem Ayşe'nin geldiğini söyleyerek ablamı oradan almamı istedi. Eniştemle telefonla konuşurken ablama bir erkeğin 'Namussuz ahlaksız kadın' gibi sözler söyleyerek hakaretler bulunduğunu duydum. Ablama hakarette bulunan kişi ise Ömer A.'dır. Enişteme 'Sen nasıl 30 yıllık karına böyle sözler sarf etmesine müsaade ediyorsun?' dedim. 'Ben anlamam, gel ablanı al' diyerek telefonu kapattı." dedi.

"2-3 kişi ablamın etrafını sarmış onu dövüyorlardı"

Paniklediğini ve ablasını almaya gittiğini söyleyen Mehmet Emin Ö., "Olay yerine vardığımda bağırış ve feryat sesi duydum. 2-3 kişi ablamın etrafını sarmış onu dövüyorlardı. Evde kimse olmadığı için çalınmaması için arabada tuttuğum bir tabancam vardı. Ablamın darp edildiğini fark edince tabancayı belime koyarak kavga yerine gittim. 'Ablamı bırakın' diye bağırdım. O esnada Ömer ile karşı karşıya geldik. Ömer yapılı bir insan. Refleksle silahı belimden çıkardım ve ona 'Üstüme gelme' dedim. Silahı çıkarmama rağmen ablamı tartaklamaya devam ettiler. Ben eniştemin sırtına vurmak istedim ancak silahın kabzası eniştemin kafasına geldi. Ablamı alıp gitmeye çalıştım ancak Necmi eniştem bana 'Sen ne yapıyorsun? Kafam yarıldı' diyerek burnuma yumruk attı, burnum kırıldı. Ben bu esnada yere doğru yığıldım ve bu sırada da elimdeki silah ateş aldı. Yarı baygın bir şekilde eniştemin yanına giderek 'Kusura bakma kaza ile oldu' dedim. Necmi'nin göğüs kısmından yaralandığını gördüm ve hemen yaralı yerine tampon yaptım. Dili boğazına kaçmasın diye dilini tuttum ve 112'yi aramalarını söyledim. Olay bu şekilde meydana geldi." diye konuştu.

"Ayşe ile aramızda herhangi bir arbede yaşanmıyordu"

Olay gününü anlatan tanık Ömer Ö. ise şöyle konuştu:

"Şule benim eşim, Esra K. ise eşimin amcasının kızıdır. Şule ile Necmi 2 defa konuştular ancak mevzu kapandı. Necmi bize o akşam iftara gelmişti, Esra'nın da kızı bizde olduğu için Esra kızını almaya geldi, o arada Necmi ile karşılaştılar. Bu sırada Ayşe Akgüneş geldi. Ayşe telefonun kamerasını açarak 'Burada fuhuş yapılıyor' şeklinde sözler söyledi. Ben Necmi'ye karısını götürmesi konusunda uyardım. Ayşe, eşim Şule'ye 'Siz burada fuhuş yaptırıyorsunuz, eşimin parasını yiyorsunuz' şeklinde ifadelerde bulundu. Necmi Ayşe'yi alıp götürmeye çalıştığı esnada eşim Şule ile eve yöneldik, o sırada Mehmet geldi. Ayşe ile aramızda herhangi bir arbede yaşanmıyordu. Mehmet gelir gelmez Necmi'nin kafasına elindeki tabancanın kabzası ile vurdu. Necmi dönerek Mehmet'e yumruk attı. Ayşe, Necmi yumruk atmasın diye ellerini arkadan tuttu ve bu esnada silah patladı. Karanlık olduğu için silahın nasıl patladığını görmedim."

Tutukluluk devam

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi
Eniştesinin öldüren zanlı: Eniştemle aram çok iyiydi

Kocaeli, Arbede, Nisan, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eniştesinin öldüren zanlı: 'Eniştemle aram çok iyiydi' - Son Dakika


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