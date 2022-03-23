Halka arz sürecinde 258 bin yatırımcıdan 304,6 milyon TL tutarında talep alan Ensari Deri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da gong, Türkiye'nin kürklü kuzu derisi üretiminde öncü firması Ensari Deri Gıda San. ve Tic. AŞ için çaldı. Talep toplama sürecinde 258 bin 45 yatırımcıdan 304,6 milyon TL talep alan Ensari Deri, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da, "ENSRI" koduyla işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz ettiği paylara 2,5 kat talep gelmişti.

Borsa İstanbul'da düzenlenen Ensari Deri Halka Arz Gong Töreni'ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadettin Yazgülü, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Bayrak, Genel Müdürü Servet Aydın, Metro Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk Pulatoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Özgecan Fırıldak katıldı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Deri sektörü, sağladığı ihracat geliri ve oluşturduğu istihdam ile ülkemizin çok kıymetli bir imalat sanayisidir. Sektörün önemli temsilcilerinden Ensari Deri, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, sermaye piyasalarının sunduğu, finansmana erişme, kurumsallaşma ve marka değerini arttırma gibi imkanlarından faydalanmaya başlamıştır. Ensari Deri, halka arz gelirlerinin bir kısmını finansal yükümlülüklerini azaltmakta kullanacaktır. Böylelikle kur farkı ve faizden kaynaklı finansman giderlerini azaltarak karlılığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kur, faiz veya yatırımlardan kaynaklanan riskleri, şirketlerin ve yatırımcıların Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndan (VİOP) yararlanarak yönetebileceğini belirten Ergun, "Biz de Borsa İstanbul olarak, yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, VİOP'ta yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Ensari Deri, yaklaşık 119 milyon TL halka arz tutarı ile 258 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ensari Deri'ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." açıklamasında bulundu.

"Dünyada trend olduğumuz gibi yatırımcılarımız için de trend olmak istiyoruz"

Ensari Deri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari ise "Bugün Ensari Deri için tarihi bir gün. Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz safalar getirdiniz. Ensari Deri olarak biz de Borsa İstanbul'da olmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ensari, 1993 yılında küçük bir şirket olarak kurdukları Ensari Deri Gıda San. ve Tic. AŞ'nin 29 yıllık yolculuğunda çok büyük işler başardığını belirterek, "Dünya çapında rakiplerini tek tek geride bırakan Ensari Deri, yıllar içerisinde moda dünyasının en önemli markalarının tedarikçisi olmayı başardı. En zorlu pandemi döneminde dahi çalışanlarıyla tek vücut oldu, çok çalıştı. Dünyada bir deri üretim merkezi (tabakhane)'nin 20'den fazla ana başlık altında denetlendiği uluslararası bir denetim mekanizması olan Leather Working Group Sertifikasını kendi alanında alan ilk firma oldu. Yurt dışında Kanada'dan Güney Kore'ye kadar çok geniş bir yelpazede ihracat yaparken, yurt içine verdiği ürünlerin neredeyse tamamı da sattığımız firmalar aracılığıyla ihraç oldu. Kısaca Ensari Deri olarak trendimiz hep yukarıya oldu. İşte şimdi bugünkü tarihi an ile birlikte, dünya deri konfeksiyon üreticileri için trend olduğumuz gibi yatırımcılarımız için de yükselen trend olmak istiyoruz. Hem ülkemize hem de tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Yaptıkları yatırımlar hakkında bilgiler veren Ensari, şunları aktardı:

"Deri üretiminde dünya çapında bir marka olmuşken, diğer yandan 2021 yılının son çeyreğine girerken Mardin'de bir Un fabrikası yatırımı yaptık. Baştan aşağı tüm parkurlarını ve sistemlerini yeniledik. 13 bin 539 metrekare açık, 12 bin metrekaresi ise kapalı olmak üzere 25 bin 500 metrekarenin üzerindeki tesisimizde yıllık 68 bin 500 ton un, 24 bin 50 ton kepek üretimi kapasitemiz mevcut. Gıdaya yaptığımız bu yatırım vasıtasıyla amacımız, deride lider olduğumuz gibi un ve kepek üretiminde de en iyiler arasına girmektir. Biliyorsunuz un temel ihtiyaçlarımızdan. Hedefimiz hem ülkemizin bu en temel ihtiyacını karşılamak, hem de Mardin'in konumu itibarıyla Orta Doğu'ya yapmayı planladığımız ihracatımızla ülkemizin üretimine dolayısıyla ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Yatırımcılarımızdan aldığımız güç ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hem ülkemize hem de yatırımcımıza daha çok kazandırmak için daha fazla gayret göstereceğiz. Bu vesile ile bugün bu tarihi dönüm noktamızı yaşamamıza vesile olan Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun beyefendiye, SPK ve Borsa İstanbul'un tüm değerli yöneticilerine, aracı kurum olarak bizim her an yanımızda olan Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çiğdem Öztürk Pulatoğlu ve Metro Yatırım'ın çok değerli ekibine, tüm Ensari Deri Gıda yönetimi ve ailesine bu gururu yaşattıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Halka arzımızın, ülkemize, milletimize, şirketimize, yatırımcılarımız ve sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."