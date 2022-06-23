Son dakika haberi | Enseden tek kurşunla cinayete, komşu dahil 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Enseden tek kurşunla cinayete, komşu dahil 6 gözaltı

23.06.2022 15:50
Son dakika haberi | Enseden tek kurşunla cinayete, komşu dahil 6 gözaltı

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ensesinden tek kurşunla vurulup, öldürüldüğü belirlenen Mahmut Saat (54) cinayeti ile ilgili komşusu Tolga T. (35) ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ensesinden tek kurşunla vurulup, öldürüldüğü belirlenen Mahmut Saat (54) cinayeti ile ilgili komşusu Tolga T. (35) ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Tolga T., ifadesinde, Saat'in kazara tabancayla kendisini vurduğunu öne sürerken, cesedini önce limon bahçesine bıraktıklarını, 1 gün sonra alarak yayladaki araziye attıklarını ve evin duvarını kan izlerini silmek için boyadıklarını söyledi.

Olay, Erdemli'nin Tömük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime (71) ve Mustafa (84) Saat çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Mahmut Saat, 3 Mayıs'ta evden çıktı. Ailesi, bekar olan Saat'ten uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, Mahmut Saat'in 14 Mayıs'ta Hacıalanı Yaylası'ndaki evine 25 kilometre uzaklıktaki ormanda cansız bedenini buldu. Saat'in ensesinden tek kurşunla vurulduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIÇalışma başlatan ?jandarma ekipleri, Mahmut Saat'in komşusu Tolga T.'nin cenazeye katılmadığını tespit ederek takibe aldı. Ekipler ayrıca olay günü Tolga T.'nin, Hatay'dan kardeşinin geldiğini, evinin önündeki koltuğun kaldırıldığını ve duvarların siyaha boyandığını belirledi. Deliller ışığında ekipler, Tolga T. ile eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T. ve akrabaları Ali Y. ile Yüksel D.'yi gözaltına aldı.KAN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN DUVARI BOYAMIŞLAR

Tolga T., ifadesinde, evin giriş kısmında oturdukları sırada Mahmut Saat'in kazara tabancayla kendisini vurduğunu ileri sürdü. Tolga T. ayrıca kardeşleriyle cesedi önce limon bahçesine bıraktıklarını, 1 gün sonra alarak yayladaki araziye attıklarını ve evin duvarını da kan izlerini silmek için boyadıklarını itiraf etti. Tolga T. ile diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Enseden tek kurşunla cinayete, komşu dahil 6 gözaltı - Son Dakika

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