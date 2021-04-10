EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi - Son Dakika

EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi

10.04.2021 09:17
EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunu güncelledi. Buna göre Ankara'da fark 8 kuruşa yükselirken, İzmir'de 9 kuruş olarak sabit kaldı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fark 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 17 Mart'ta aldığı ve iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

FİYAT FARKLARI GÜNCELLENDİ

Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi. Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakası'nda 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı.

KAR OYUNLARININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akaryakıt, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! "Savcıyla ilişkisi vardı" iddiası HSK'yı harekete geçirdi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Bunalıma giren genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti Bunalıma giren genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Sezon sonu mukavelesi bitecek Ryan Donk'a ülkesinden sürpriz teklif geldi Sezon sonu mukavelesi bitecek Ryan Donk'a ülkesinden sürpriz teklif geldi         
09:53
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı         
09:12
Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif         
08:41
Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir         
07:37
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti         
00:20
90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi         
21:20
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu         
18:44
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 09:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei