EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararında fark tablosunu güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 17 Mart'ta aldığı ve iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

FİYAT FARKLARI GÜNCELLENDİ

Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi. Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakası'nda 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı.

KAR OYUNLARININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.