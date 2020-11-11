Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" - Son Dakika

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir"

11.11.2020 20:52

Gelen son dakika haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın konuşması 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe KomisyonundaTBMM (AA) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın konuşması 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunda konuştu.

Komisyonda sunum yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin dünyanın en büyük 16. LPG pazarı olduğunu belirterek, 2019'da Türkiye'nin otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, bugün 81 il merkezinin tamamında ve 559 ilçe ve beldede konutlarda doğal gaz kullanıldığını ve yıl sonunda doğal gaz kullanan ilçe ve belde sayısının ise 585'e ulaşacağını kaydetti.

Gelecek yıl devreye alınacak VGP ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Yılmaz, "2023'te yerli gazımızın piyasaya arz edilmesiyle birlikte, Türkiye organize gaz piyasaları, 'Avrupa'da kendi ülkesinde üretilen gazın uluslararası ticarete konu edildiği az sayıdaki gelişmiş gaz ticaret merkezlerinden biri' olma imkanına ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir
Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir
Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir
Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... EPDK Başkanı Yılmaz: 'Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir' - Son Dakika Ekonomi


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