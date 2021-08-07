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Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

07.08.2021 08:33
Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.

Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | EPDK'nin petrol ve LPG piyasalarında promosyonlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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