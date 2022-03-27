Son dakika haberi! Erbakan: Yüzde 50'lik zam asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu - Son Dakika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu, 'yüzde 50 zam yaptık' diye gece gündüz reklam yaptılar ama ne çare; yıllık yüzde 124'lük enflasyonla sizin yaptığınız yüzde 50'lik zam daha 7 milyon asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu gitti" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'nde konuştu. Erbakan, Türkiye'de 2021 yılında 11 milyon 369 bin vatandaşın gıda yardımı almak zorunda kaldığını belirterek, "Bu rakam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendi vermiş olduğu verilerdir. Bu rakam adeta Afrika ülkelerinin istatistikleri gibi. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, 2021 yılında 5 milyon 700 bin hane sosyal yardım almak mecburiyetinde kaldı. 5 milyon 700 bin hanenin sosyal yardım alması demek, neredeyse 30 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardım almak mecburiyetinde kalması demektir. Bugün asgari ücret 4 bin 250 lira oldu, 'yüzde 50 zam yaptık' diye gece gündüz reklam yaptılar ama ne çare; yıllık yüzde 124'lük enflasyonla sizin yaptığınız yüzde 50'lik zam daha 7 milyon asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu gitti" dedi.

'YOKSULLUK SINIRI 15 BİNE DAYANDI'

Türkiye'de bugün yoksulluk sınırının da 15 bin liraya dayandığını ifade eden Erbakan, "15 bin liralık yoksulluk sınırı demek? Türkiye'de halkın yüzde 90'nının yoksulluk sınırının altında yaşıyor olması demek. Zaten yapılan sosyal yardımlar ve gıda yardımları da bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu'nun önünde 'Ucuza et alacağım' diye eksi 1 derecede soğukta kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ve arkasından 'Bu kuyruklar oluşmasın diye ete zam yaptık' diyen yetkililerin açıklaması. Bu aynen 'İstanbul trafiğine çözüm bulmak için mazotu ve benzini 50 liraya çıkarttık' demeye benziyor. İşte geldikleri nokta budur. Halktan kopuk, halka rağmen kendi çıkarları, gelecekleri ve ikballeri için icraatlarda bulunma dönemlerine gelmiş durumdalar" diye konuştu.