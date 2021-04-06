Son dakika haberi... Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
06.04.2021 11:13
Edinilen son dakika haberine göre Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
Teravih Namazı, Asker, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Erbaş: 'Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.' - Son Dakika
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