Son dakika haberi... Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."

Edinilen son dakika haberine göre Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."

Erbaş: "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."

Teravih Namazı, Asker, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Erbaş: 'Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.' - Son Dakika

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