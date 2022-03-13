Son dakika haberi | Erbil saldırısının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erbil saldırısının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddiası

13.03.2022 09:39
Son dakika haberi | Erbil saldırısının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddiası

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddia edildi.

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddia edildi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde, Erbil'deki saldırının hedefinin orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu ileri sürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

İran'a yakın Irak'taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti. İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail, Erbil, Füze, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Erbil saldırısının hedefinin 'kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi' olduğu iddiası - Son Dakika


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