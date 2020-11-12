VAN'ın Erciş ilçesindeki taksi şoförleri, koronavirüs tedbirlerine destek için dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler, akşam saat 22.00'dan sonra verilmiyor. Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren taksi sürücüleri, alınan kısıtlama kararına destek için, dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattı.İlçede taksi şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Faysal Atmaca, bilim kurulunun aldığı karara saygı duyduklarını belirterek, "Bilim kurulunun lokanta, restoran, düğün salonu, eğlence merkezlerine yönelik aldığı kısıtlama kararına destek vermek istedik. Ben ve durakta çalışan arkadaşlarım da kısıtlamaya destek vermek, farkındalık yaratmak için dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattık. Son dönemlerde artan vaka sayılarına hepimizin duyarlılık göstermemiz lazım. Sosyal mesafeye ve maske takmaya hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sağlık hepimiz için çok önem arz ediyor" dedi.