Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

25.04.2022 22:38

Son dakika haberine göre Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde Van yolu caddesi Van Ağrı kara yolu Müftüoğlu kavşağında 65 DF 242 Plakalı Ford transit araç ile 24 EN 854 Plakalı Citroen binek aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Van yolu caddesi Van Ağrı kara yolu Müftüoğlu kavşağında 65 DF 242 Plakalı Ford transit araç ile 24 EN 854 Plakalı Citroen binek aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aldığımız bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapanan yolda araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.

Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

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Tragger, Ford, Ağrı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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