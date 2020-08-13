Son dakika haberi: Erciş'te "Turta Girmemiş Orman" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu "Turta Girmemiş Orman" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan 33 kişilik ekip, Vanyolu Caddesi'ndeki Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde "Turta Girmemiş Orman" oyunu sahneledi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak açık alanda sahnelenen oyuna, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, gazetecilere, İstanbul Devlet Tiyatrosundan oluşan 33 kişilik ekip, ilçede açık alanda çocuklar için oyun sahnelediklerini söyledi.

Çocukların pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini hatırlatan İşler, şöyle dedi:

"Çocuklarımız sosyal alanlara çıkma şansları yoktu. Bizde bu oyunla öğrencilerimizin moral depolaması açısından büyük bir fırsat olduğunu gördük. Bir çalışma gerçekleştirdik. ilçemizde bir okul alanını tahsis ettik. Öğrencilerimiz burada moral buldular ve bizde mutlu olduk. Her şey çocuklarımız için."