Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

18.09.2022 20:47
Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, dönüş yolunda üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, dönüş yolunda üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Kurtarma ekipleri tarafından 4,5 saatte ulaşılan 3 dağcı, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde meydana geldi. Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü. Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.Güvenli bir şekilde indilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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