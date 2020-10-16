Son dakika haberi... Erdek'te 300 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri avlanması yasak olan 11 bidon içinde 300 kg. kaçak deniz patlıcanı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca deniz ürünlerinin yasadışı yollarla avlanmasını önlemek maksadıyla icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; Erdek ilçesi Narlı mahallesinde sürücülüğünü B.U.K.'nın yaptığı 34 plakalı araçta yapılan kontrolde 11 bidon içinde 300 kg avlanması yasak olan deniz patlıcanı ele geçirilmiş, jandarma ekipleri ürünlerin sahibinin K.Y. isimli şahıs olduğu tespit etti. Araç içinde bulunan 300 kilo deniz patlıcanına el konularak Erdek İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken, B.U.K. ve K.Y. isimli şahıslara, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet/Kaçak Avlanma" suçundan idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR