Son dakika haberi | Erdek'te bankta oturan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erdek'te bankta oturan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

06.10.2022 19:07
Son dakika haberi | Erdek'te bankta oturan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaş sahil tarafında dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaş sahil tarafında dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek sahil bandı tarafında bankta dinlendiği sırada vatandaşların hareketsiz halde ve bankta yatar vaziyette gördüğü Faruk O. (63) 112 Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan müdahalede hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak Faruk O., önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı, ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Erdek'te bankta oturan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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