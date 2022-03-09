Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

09.03.2022 08:36
Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardıEdinilen bilgiye göre Erdek sahil Mahallesi Şehit Mehmet sk. Ali Dinçer sitesinde bir köpeğin havlamasını duyan site sakinleri, köpeğin demir parmaklıklar sıkıştığını gördüler.

Balıkesir'in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre Erdek sahil Mahallesi Şehit Mehmet sk. Ali Dinçer sitesinde bir köpeğin havlamasını duyan site sakinleri, köpeğin demir parmaklıklar sıkıştığını gördüler. Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kısa bir sürede kurtardığı köpek özgürlüğüne kavuştu. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

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Balıkesir, İtfaiye, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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