Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Sosyal medya hesaplarından Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "Erdoğan ile telefonda görüştüm. Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğumuzu söyledim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra Ukrayna, Almanya ve Türkiye arasında bir zirve düzenlenmesi fikrini desteklediği için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayarak, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini belirtti.

(İHA)