Son dakika haberi | Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettarım" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettarım"

22.02.2022 18:02
Son dakika haberi | Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettarım"

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Sosyal medya hesaplarından Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "Erdoğan ile telefonda görüştüm. Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettar olduğumuzu söyledim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra Ukrayna, Almanya ve Türkiye arasında bir zirve düzenlenmesi fikrini desteklediği için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayarak, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini belirtti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor Son dakika haberi... Zelenskiy: 'Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım' Son dakika haberi... Zelenskiy: 'Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım'

Vladimir Zelenskiy, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettarım' - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:08:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Erdoğan'a Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu için minnettarım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement