Son dakika haberi: Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti
Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 16:29
Kaynak: AA
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