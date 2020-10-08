Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz

08.10.2020 15:40
Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz. Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışında konuştu. Foruma, Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nden telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Gerek sağlık alt yapısındaki eksiklikler, gerekse küresel ticaret ve insan hareketliliğinin azalması nedeniyle kıta çok ciddi kayıplar yaşıyor. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildi. Kovid-19 hastalığı küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel raporları kıta genelinde vaka ve vefat sayılarında düşüşe işaret ettiğini gösteriyor. Bu eğilimin istikrarlı bir şekilde 7 haftadır devam etmesi hepimiz için en büyük teselli kaynağıdır. Bu tarz sıkıntılı dönemler, dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir. Bizim kültürümüzde dost ve gerçek dostluk şöyle tarif edilir; 'İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağırılmadığında gelendir' denilir. Biz de koronavirüs salgınının en sancılı döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken dost ve kardeşlerimizin de yardımına koştuk" dedi.

"TIBBİ TEÇHİZAT VE MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDUĞUMUZ DEVLETLERİN ARASINDA 46 AFRİKA ÜLKESİ DE YER ALIYOR"

Erdoğan, "Türkiye'nin de üyesi olduğu G-20'nin uluslararası kalkınma yardımı alan ve en az gelişmiş ülkelere yönelik borç erteleme girişimini destekliyoruz. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan dünya genelinde 154 farklı ülke ve 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müsbet cevap verdik. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 46 Afrika ülkesi de yer alıyor. Türk malı solunum cihazlarının, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle yaptığı katkıları görmekten gururluyuz. Türkiye, sağlam sağlık alt yapısı, kaliteli sağlık hizmetleri, kuşatıcı sosyal güvenlik sistemi ve etkin tedavi protokolleriyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur" diye konuştu.

TÜRK MÜTEAHİTLERİErdoğan, Türk müteahhitlerinin Afrika'daki başarılarına dikkat çekerek, "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor. 3 sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 yıl boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Bugün Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika'nın en modern havalimanlarından biridir" şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİErdoğan, "Son 18 yılda savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla dışa bağımlılığımızı yüzde 70'lerden 30'lar düşürdük. Firma sayımız da 56'dan 1500'e çıkarken, savunma sektörünün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri arasında 7 firmayla temsil ediliyoruz. . İHA-SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz" dedi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTANErdoğan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan topraklarıdır. BM ve AGİT'in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen Ermenistan çekilmemiştir. Minsk grubu da sorunu çözmek için şimdiye kadar hiç bir irade göstermemiştir. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını artık özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın toprakları geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz. Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz
Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz
Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz
Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz
Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Adalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya bekliyoruz - Son Dakika


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