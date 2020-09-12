Son dakika haberi! Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele verildiğini belirterek, "İçeride veriyoruz, sınır ötesinde veriyoruz, ötenin ötesinde de veriyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'ndaki konuşmasında, ülkenin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bu hareketin, bu davanın Türkiye'nin en geniş ailesi olduğunu söyledi.

Sadece üye sayısına göre değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci parti olduklarını dile getiren Erdoğan, AK Parti'nin güçlü olması ve güçlü kalmasının Türkiye'nin birlik, bütünlük ve selameti açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Bu hareket ne kadar büyürse Türk demokrasisinin de o derece güçleneceğini dile getiren Erdoğan, "Bu hareket ne kadar güçlenirse Türkiye'nin kalkınma gayretleri de o derece hızlı neticeye ulaşır. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin kardeşliği o derece kuvvetlenir. AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partiyle beraber ülkeyi de güçlendirdiğinin asla akıllardan çıkarılmaması gerektiğini vurgulayarak, 'küçük olsun, benim olsun' düşüncesiyle değil, 'büyük olsun bizim olsun' vizyonuyla hareket edeceklerini söyledi.

Erdoğan, partiye emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarıyla irtibatın güçlendirileceğini ifade etti.

Konuşması sırasında "Tayyip dede" diye seslenen bir çocuğa "Hoş geldin torunum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimlerle yeni yüzlerle yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Daha önce de ifade etmiştim, bu vesileyle tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. AK Parti milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Milletimizin sinesinden çıkmış bir hareket olarak bizim kimseyi dışlamaya, kimseyi ötekileştirmeye, kimseyi inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen Türkiye eksenli hareket eden herkese elimizi uzatmak durumundayız. Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah'a hamdolsun güçlüyüz."

Erdoğan, AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer olduğunu, hakaret içermediği sürece partinin güçlenmesine katkı yapacak her türlü eleştiriye de kapının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Hakikatin kıvılcımının fikirlerin yasaklanmasından değil, fikirlerin çarpışmasından doğduğuna inandıklarını dile getiren Erdoğan, şimdiye kadar bu anlayışla hareket ettiklerini, farklı fikirlere daima açık olduklarını anlattı.

AK Parti'nin 7. büyük kongre süreci

Erdoğan, özellikle şu an çalışmaları devam eden 7. büyük kongre sürecini bu bakımdan en verimli şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyük kongre hazırlıkları, bize hem muhasebe yapma hem kendimizi yenileme hem de eksikliklerimizi giderme fırsatı veriyor. Salgın sebebiyle kongrelerimizi sadece teşkilat mensuplarıyla yapmak zorunda kalsak da milletimizin farklı kesimleriyle irtibatımızın kopmasına asla müsaade etmiyoruz. Salgın kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşarak, onlarla hasbihal ediyor, fikirlerini alıyor, gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş şekilde yoluna devam edecektir. Sizler de görüyorsunuz Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride veriyoruz, sınır ötesinde veriyoruz, ötenin ötesinde de veriyoruz. Sadece sınırlarımız içinde değil, Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar geniş bir alanda emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz. Bir asır önce Anadolu'yu işgal edenlerle bugün Libya'da Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler arasında niyet ve saik bakımından hiçbir fark yoktur. O dönemde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. O dönemde işgalcilerle bir olup millete ihanet edenler olduğu gibi bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var. O dönemde kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var."

Erdoğan, tıpkı bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında ise istiklali ve istikbali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar mücadele etmeye hazır bir millet olduğunu vurgulayarak, işgale boyun eğmek yerine 'Ya istiklal ya ölüm parolasıyla' Anadolu'yu yedi düvele dar eden Şerife Bacılar, Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Antepli Şahin Beylerin halen var olduğunu kaydetti.

"Saldırıların hedefi 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüyle ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefinin 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmek olduğunu belirterek, bu coğrafyada ve dünyanın pek çok yerinde yapılanların ülkeye de uygulanmak istendiğini söyledi.

"Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle başkalarıyla bize kalkıp da ekonomik destur çekmeye çalışanlar kusura bakmasınlar. Bunların derdi ne AK Parti'yledir, ne Tayyip Erdoğan'ladır. Bunların derdi milletimizin bizatihi kendisiyledir. Toprağından devletine kadar Türkiye'nin varlığıyladır. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu deniyorlar."

Her ne kadar muhalefet görmek istemese de bu geçeği artık milletin tüm fertlerinin gördüğünü belirten Erdoğan, mücadelenin Tayyip Erdoğan'ın ikbal mücadelesi olmadığını, ülke ve gelecek için yürütülen istikbal mücadelesi olduğunu, vicdan ve izan sahibi herkesin bildiğini kaydetti.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la, Erdoğan'ı indirmemiz lazım" dediğini anımsatarak, "Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimiz zaman barışı götürdük, buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Önce bunu öğren. Tabi bunu hazmedemiyor, onun için çıldırıyorlar." diye konuştu.

(Sürecek)