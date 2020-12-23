Son dakika haberi... Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu, organ ticareti yapanlardan vergi alınması gerektiği" yönündeki sözlerine ilişkin, "Sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Kılıçdaroğlu'nun dün CHP Grup Toplantısı'ndaki, "Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın." ifadelerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu ne demek biliyor musunuz? 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz.' Sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel, şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur, bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun. Dün bunu kendin grup konuşmanda söyledin. Vergi konusunda da maliyede belli bir tecrübesi var. Dolayısıyla bu adımı atarsa belki bir işe yarar."

Siyasetin, bu olmadığının altını çizen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun siyaseti öğrenmesi için bu söylediklerine ispat gerektiğini söyledi. Erdoğan, meselenin sadece bunlardan ibaret olmadığını, CHP zihniyetinin asıl gayesini anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak gerektiğini belirtti.

Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için kırk takla atanların, buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini bu örneklerde açıkça görmenin mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde, 'Mevlana'nın vuslat yıldönümü töreni' kılıfı altında, asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı, Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, 'Mevlevi Mukabelesi' adı altında İstanbul'da sahnelendi. 'Allahuekber' demekten, 'Lailaheillallah' demekten, 'Sadakallahulazim' demekten imtina eden zihniyetin, 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk.

Aynı zihniyetin, Ayasofya'nın ibadete açılmasından, Büyük Çamlıca Camii, Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasiyi hala hazmedememiş olanların, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe, bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele, naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade, niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız, dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz."

Erdoğan, hayatları boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadıklarını, uğraşmayacaklarını dile getirerek, ancak kimsenin de kendi inançlarına, meşreplerine, kültürlerine el ve dil uzatmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Tasavvuftaki bir kaideye işaret eden Erdoğan, dergaha girerken bazı yerlerde 'Edeb ya Hu.' ifadesinin görülebileceğini söyleyerek, "Yani el, dil, bel... Bunlara dikkat edeceksin. Buna dikkat etmediğin zaman rezil rüsva olursun. Bunların da akıbeti budur." dedi.

"Yasin-i Şerif'i niye Türkçe okumadın?"

"Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız, ona gereken hürmeti göstermek mecburiyetindesiniz." diyen Erdoğan, "Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi, kalkıp da bir mihrabiye yerine, Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten beli bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. Niye onu Türkçe okumadın? Bari onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor. Her şey istismar… Gereken dersi, gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak." diye konuştu.

"Hazreti Mevlana'nın veya bir başka mürşidin izinden gidiyorsanız, bu yolun asırlara sari geleneklerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz." diyen Erdoğan, aynı durumun Hristiyan'ından Musevi'sine kadar diğer inanç sahipleri için de geçerli olduğunu kaydetti.

Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına, o inancın temel kaynakları ve onlardan beslenen alimlerinin karar vermesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Siz anlamazsınız bu işten. Kaldı ki bu ülkenin bir Din İşleri Yüksek Kurulu var. Buraya sorun. Diyanet teşkilatına sorun. Ama dert başka. Dert, bu ülkenin değerleriyle oynamak, istihza etmek. Milletin böyle bir talebi yokken kimi zaman ideolojik, kimi zaman turistik ve ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Korkarız bu işin sonu, İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır"

"CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Korkarız bu işin sonu, bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği gibi, İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Gerçi bu kafa, her fırsatta AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı açıkça dile getirmekten da kaçınmıyor. Bu çarpık hesap, bizden önce milletten döner.

Demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradenin üstünlüğünü, maziden atiye kurduğumuz köprüyle inşa etmekte olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu zehirleme gayretleri beyhudedir. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik hiçbir terbiyesizliği, hiçbir saldırıyı da hoş göremeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini ve vaktini bu tür konularla heba edenlerin, bir kez daha aynı oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz. Önceleri cehaletlerine verdiğimiz sözlerinin ve davranışlarının, aslında bilinçli ve kasıtlı olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde gördüğümüz için kendilerine hak ettikleri şekilde mukabele etmeyi sürdüreceğiz. Elbette bu demokrasi, kalkınma, hak ve hukuk düşmanlarına en büyük dersi, sandıkta milletimiz verecektir."

(Sürecek)