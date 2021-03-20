ERDOĞAN, AKM VE TAKSİM CAMİİ'Nİ İNCELEDİ; MEYDANDA KESTANE ALDI (1) - Son Dakika

Güven USTA -Zeki GÜNAL -Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camii'ni ziyaret etti. Taksim Meydanı'nda bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşamüzeri Üsküdar 'daki Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Taksim'e geldi. Erdoğan ilk olarak AKM'yi ziyaret etti. Buradan yürüyerek Taksim Camii'ne geçti. Erdoğan yürüdüğü sırada Taksim Meydanı'nda bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti. Erdoğan, ardından Taksim Camii'ne geçerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Görüntü dökümü: --------------------Erdoğan'ın AKM'ye girişi-Meydan yürümesi-Kestane ve mısır alması-Taksim Camii'ndeki incelemeleri

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