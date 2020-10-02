Son dakika haberi! Erdoğan'dan eski bakan Zeki Ergezen için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kurucularından, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen (71) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti'mizin kurucularından, eski Bayındırlık ve İskan Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Zeki Ergezen beyefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Zeki Ergezen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.