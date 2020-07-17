Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika güncel haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Cumhurbaşkanı, Artos Dağı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]