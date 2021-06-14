Son dakika haberi! Erdoğan: "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da... - Son Dakika

Son dakika haberi! Erdoğan: "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da...
14.06.2021 15:49
Son dakika haberler... Erdoğan: "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.
Erdoğan: "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum."
Yunanistan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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