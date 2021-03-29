Son dakika haberi | Erdoğan: "(Kovid-19) Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir."
29.03.2021 20:07
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Kovid-19) Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir.
Erdoğan: "(Kovid-19) Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Erdoğan: '(Kovid-19) Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir.' - Son Dakika
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