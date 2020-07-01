Son dakika haberi! Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin... - Son Dakika

Son dakika haberi! Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin...

Bir son dakika haberine göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin... - Son Dakika

Son Dakika

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