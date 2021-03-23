Son dakika haberi... Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı. - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.
23.03.2021 21:45
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye- Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.
Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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