Son dakika haberi: Erdoğan: "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de...

Son dakika haber... Erdoğan: "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor.

Erdoğan: "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Erdoğan: 'Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de... - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti

Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel dahil gözaltına alınan 3 şüpheli serbest

Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı

Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı

Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var