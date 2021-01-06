Son dakika haberi... Erdoğan-Rama ortak basın toplantısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdoğan-Rama ortak basın toplantısı

06.01.2021 19:52
Son dakika haberi... Erdoğan-Rama ortak basın toplantısı, System.String[]

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kameraların karşısına geçti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin kendileri gibi zor durumda olan ülkelere yaklaşımını hatırlattı ve Arnavutluk'ta yaşanan depremlerde Türkiye'nin kendilerine yaptığı yardımlardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sağlık, turizm, eğitim alanlarına ilişkin bazı konuları konuştuklarını belirten Başbakan Edi Rama, İstanbul Teknik Üniversitesinin çok yakında Arnavutluk'a geleceğini, bir bölge hastanesinin de Türkiye tarafından yapılacağını söyledi. Rama, 3 ay içinde hastanenin hazır olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Ben bu bahsi kaybetmekten mutluyum" dedi.

Başbakan Rama'nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek. Teknik donanımları da olacak. Bizim İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathane var, herhalde buradaki ameliyathane sayısı daha düşük olabilir. Bu ameliyathanelerle beraber burada artık sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız geçici bir süre buradan sağlık elemanlarını da gönderecek ve onlar orada öğreticilik yapmak suretiyle aynı zamanda Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi de yetiştirmiş olacaklar. Böylece kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çök önemsiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesiyle de Arnavutluk'taki Maarif Vakfı'mızın devraldığı üniversite arasındaki, orada da artık adeta bir İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."

Başbakan Rama, 7 Nisan'a kadar hastanenin bitirilebileceğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimden önce biter" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK ARASINDA YAPILAN ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin uygulanmasına dair işbirliği protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı.

(Derya Yetim - İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, İstanbul, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Erdoğan-Rama ortak basın toplantısı - Son Dakika


Son Dakika

Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Vodafone'da bir gol daha! Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: 60 yaş üstüne yapılması açıkçası bir kumar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: 60 yaş üstüne yapılması açıkçası bir kumar         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi         
19:21
AB Komisyonu, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi AB Komisyonu, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi         
19:11
Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti         
19:01
Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında         
18:44
Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır         
17:57
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 20:14:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Erdoğan-Rama ortak basın toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei