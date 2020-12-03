Son dakika haberi! Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. - Son Dakika

Son dakika haberi! Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
03.12.2020 20:29
Son dakika haberi: Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye- İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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