Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz." - Son Dakika

Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."
26.12.2020 14:45
Son dakika haberler... Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.
Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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