Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."

Son dakika haberler... Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Erdoğan: 'Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.' - Son Dakika

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