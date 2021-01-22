Son dakika haberi | Erdoğan: "(Salgın) Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle...
22.01.2021 14:41
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(Salgın) Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir.
Erdoğan: "(Salgın) Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir."
İstanbul, Yatırım, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Erdoğan: '(Salgın) Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle... - Son Dakika
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