Son dakika haberi | Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor."
18.11.2020 14:59
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.
Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor."
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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