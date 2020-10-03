Son dakika haberi | Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her...

Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.

Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir."

Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Erdoğan: 'Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her... - Son Dakika

Son Dakika

Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak

Ailesi ile sorun yaşayan adam, not bırakıp helallik isteyip intihar etti

15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü

İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında!

Pınar Gültekin'in katili olay günü bağ evine gelen kardeşine 'kokoreç yaktığını' söylemiş

Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti

2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı

Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?