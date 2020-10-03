Son dakika haberi | Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her...
Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.
Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir."
Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Erdoğan: 'Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her... - Son Dakika
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