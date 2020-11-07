Son dakika haberi... Erdoğan: "Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık." - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdoğan: "Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık."
07.11.2020 15:39
Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik.
Erdoğan: "Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık."
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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