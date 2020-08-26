Son dakika haberi... Erdoğan: "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz.
Erdoğan: " Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:53
Kaynak: AA
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