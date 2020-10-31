Son dakika haberi: Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
31.10.2020 14:39
Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.
Erdoğan: "Ülkemizi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
Ekonomi, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Erdoğan: 'Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.' - Son Dakika
Son Dakika Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi