Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor

10.03.2021 12:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyorMERSİN'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla...

Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor

MERSİN'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor. İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş İÇİN SÜRDÜREBİLİRLİK BAĞLANTILI İKİ KREDİ

Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye'de devam eden Akkuyu NGS inşaat projesinin finansmanı için Sovcombank'tan 7 yıl vadeli olarak iki aşamalı kredi alacak. Kredilerin biri 100 milyon dolar, diğeri ise 200 milyon dolar tutarında olacak. Şirket sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması durumunda, kredilerde faiz indiriminden de yararlanabilecek.

ROSATOM'un İktisat ve Maliyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlya Rebrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecekte düşük karbon dengesinin sağlanmasında nükleer enerjinin rolü yadsınamaz. Nükleer enerji üretimi, Paris Anlaşması'nda belirtilen iklim hedeflerine ve BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra sera gazı emisyonlarının azaltılmasında da çok önemli bir role sahip. Uzun vadeli ortaklıklara önem veriyoruz ve Sovcombank ile stratejik işbirliğimizin genişlemesinden de son derece memnunuz. Türkiye'de Akkuyu NGS'nin inşaatı hızla devam etmektedir. Bu anlamda Sovcombank kredisi, projenin finansmanının zamanında sağlanması bağlamında çok önemlidir. Aslında bugün ROSATOM Devlet Şirketi, sürdürülebilir kalkınma gündeminin desteklenmesi ile ilgilenen itibarlı finansal ortakların çalıştırılmasını gerektiren birçok projeyi yerine getirmektedir. Sovcombank'ın da bu hedeflere ulaşma konusunda bize yardım edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

'FİNANSMAN SAĞLAYAN DÜNYADAKİ İLK NÜKLEER SANTRAL'

Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Anton Dedusenko da şunları söyledi:

'Akkuyu NGS inşaat projesi birçok anlamda en iyi projelerden bir tanesidir. Akkuyu NGS, sadece Türkiye'de inşa edilecek ilk nükleer santral değil inşasında doğrudan 'sürdürülebilir' finansman sağlayan dünyadaki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. ROSATOM'un stratejik önceliklerinden biri BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sunmaktır. Türk ortaklarımızla beraber Akkuyu projesini, sürdürülebilir kalkınma alanında ROSATOM'un başarılarının en iyi örneği haline getirmek için çalışıyoruz."

'ORTAK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Sovcombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Gusev ise şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS projesinde ROSATOM ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sovcombank, 2019'da BM Sorumlu Bankacılık prensiplerini imzalayan ilk Rus bankası oldu. Bu prensiplere göre, dünyanın en büyük bankaları stratejilerini BM'nin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirme sözü verdiler. ROSATOM ve Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yaptığımız işbirliği, bu hedefleri karşılıyor. Hem Sovcombank hem de ROSATOM, 'uygun fiyatlı ve temiz enerji' hedefine uyan düşük karbonlu temiz enerji geliştirmekle ilgileniyor."

Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor
Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor
Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor
Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor
Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor
Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor
Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Nükleer, Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MERSİN Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılıyor - Son Dakika


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