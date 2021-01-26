Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı, 13 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edilerek, sürücülere 4 bin 442 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri Ereğli-Konya kara yolu üzerinde uygulama çalışmasında bulundu.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri uygulama yaptı.

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