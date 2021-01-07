Son dakika haberi: Ereğli'deki sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin sahte alkol üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yazlık Mahallesinde Murat D'nin evine düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Murat D, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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