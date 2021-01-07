Son dakika haberi: Ereğli'deki sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Yazlık Mahallesinde Murat D'nin evine düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ele geçirildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin sahte alkol üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim

Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti

FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu