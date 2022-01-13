Son dakika haberi: Ereğli'ye yeni hükümet konağı ve emniyet binası yapılacak - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yeni hükümet konağı ve emniyet binası yapılması için 2 Mart'ta ihaleye çıkılacağı bildirildi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, gazetecilere, hükümet konağı ve ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binalarının inşaatı, altyapı ve çevre düzenleme işi ihalesinin 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

İhtiyaç duyulan kamu binalarını en kısa sürede ilçeye kavuşturacaklarını anlatan Bozkurt, "Hizmet binalarını ilçemize bir an önce kazandırmak için çaba harcıyoruz, ihale süreci başladı. İlçemize hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.