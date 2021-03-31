Son dakika haberi! "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda" teröristlerce kullanılan 2 mağara imha edildi - Son Dakika

Mağaralarda özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kentin kırsalında operasyon düzenledi.

Tunceli 'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 mağaranın imha edildiği bildirildi.

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