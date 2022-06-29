Son Dakika | Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

29.06.2022 08:43

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran tarihinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan J-İHA ve J- SİHA destekli Eren Abluk-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonda 1 adet M16 silah, 2 Kaleşnikof silah ve 9 adet bu silahlara ait şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 3 adet panço, 3 adet termal kıyafet (üzerlerinde) ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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