Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

22.04.2022 15:46
Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da bin 735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da bin 735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman'da "Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde "Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan" operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 Operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 53 personel 84 operasyonel tim görev alırken Eren Abluka-4 Operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel 44 operasyonel tim olmak üzere toplam bin 735 personel 128 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'nci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan bin kilo amonyum nitrat, 1 adet 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı
Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı
Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı
Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı
Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

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Mustafa Özkan, Diyarbakır, Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı - Son Dakika


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