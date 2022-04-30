Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu

30.04.2022 12:08
Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirilirken kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirilirken kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda görevli, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Akgün'ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterle hemen olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Akgün'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu Son dakika haberi | Tekirdağ'a şehit ateşi düştü Son dakika haberi | Tekirdağ'a şehit ateşi düştü Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ateş açan magandalar bekçilere direnince yaka paça gözaltına alındı: Adım adım izlediler
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:15:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement