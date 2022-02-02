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Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı

02.02.2022 12:21

Son dakika gündem haberi: Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1050 personelle 'Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1050 personelle 'Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı
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Kazan Vadisi, Jandarma, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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